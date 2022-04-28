Загинули граки, зайці, вовки.

В Одеській області через пестициди загинули тисячі птахів і тварин.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Зокрема, в українській частині Бессарабії, на деяких ділянках, де були багаторічні колонії граків, зараз птахів майже немає.

"За нашими оцінками, загинуло понад 5 тис. граків і не тільки граків (порахувати всіх неможливо, оскільки їх знищують вночі хижаки). Загинули також сови, зайці, сотні і сотні диких голубів... зібрані нами зразки загиблих птахів були направлені в Держпродслужбу. І ось, нарешті, ми отримали відповідь. Причина масової загибелі птахів - хлорорганічні пестициди", - повідомив Русєв.

За його словами, інформація про загибель птахів і вовків надходила з великої території півдня України, де є агрохолдинги, які масштабно використовують пестициди. Зокрема, вовки загинули на полях біля Тарутинського полігону – хижаки отримали отруєння, поїдаючи отруєних гризунів. Усюди основна причина загибелі тварин - використання фермерами хлорорганічних пестицидів в якості отрути від гризунів і для обробки зерна.

Як повідомляв УНІАН, у окупованому Криму поблизу Севастополя сталася масова раптова загибель морських птахів внаслідок скидання росіянами у море отруйних речовин.

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