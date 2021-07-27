В агентстві також підкреслили, що указ Зеленського про збереження лісів відноситься до всіх власників лісів, юридичних і фізичних осіб.

Державне агентство лісових ресурсів не зможе виконати план президента Володимира Зеленського з висадки 1 мільярда дерев у найближчі три роки.

Це випливає з відповіді Держлісагентства на запит видання "Українські новини".

Так, у найближчі три роки агентство планує висадити понад 729 мільйонів саджанців.

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"Орієнтовно агентством планується висадити у 2021 році понад 10 млн. шт. сіянців, у 2022 – більш як 223 млн., 2023 – більше ніж 230 млн, та у 2024 році – понад 266 млн штук саджанців", - йдеться в документі.

При цьому в агентстві підкреслили, що указ Зеленського про збереження лісів відноситься не тільки до державних лісгоспів, а й до всіх власників лісів і лісокористувачів, юридичних і фізичних осіб.

Також агентство готує пропозиції щодо створення умов для досягнення оптимального показника рівня лісистості.

Збереження лісів в Україні: що відомо

7 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що за найближчі три роки в Україні буде висаджено 1 млрд дерев. За його словами, один із головних союзників у боротьбі зі зміною клімату - це українські лісові ресурси.

Також Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів "(№228/2021). Він спрямований на збереження лісового фонду України, належний захист і відтворення лісів, створення сприятливих умов для ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних та економічних умов, забезпечення прав громадян на безпечне довкілля.

Згідно з указом, з 2021 року передбачається почати реалізацію екологічної ініціативи "масштабне залісення України".

Автор: Олександр Топчій