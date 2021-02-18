Юрій Болоховець виконував обов'язки голови Держлісагентства з січня поточного року.

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства лісових ресурсів України Юрія Болоховця, який виконує обов'язки глави відомства з січня поточного року.

Відповідне розпорядження Кабміну №115-р від 17 лютого опубліковано на урядовому порталі.

Читайте такожРада схвалила підвищення штрафів за провокування лісових пожеж

Згідно з документом, новий глава Держлісагентства призначений з 18 лютого шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину з випробувальним терміном три місяці.

Як зазначено в офіційній біографії на сайті Держлісагентства, Болоховець у липні 2020 року очолював Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства, у 2012-2020 роках працював директором Ніжинського лісгоспу, у 2007-2012 роках очолював Прилуцький лісгосп.

Що цьому передувало

18 січня 2021 року Кабінет Міністрів звільнив Василя Кузевича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів і поклав виконання обов'язків глави цього відомства на Юрія Болоховця.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна