Спеціалісти дослідили три головні річки, з яких береться вода для населення.

У воді головних річок України - джерел води для населення - виявили чимало залишків медичних препаратів, які використовують для лікування хворих на COVID-19.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповів заступник міністра екології та природних ресурсів України Михайло Хорєв.

За його словами, нещодавно було проведено первинний аналіз - скринінг - трьох головних річок, води яких використовуються для водопостачання населення - Дніпра, Дністра і Сіверського Дінця.

"Перевіряли воду на 3 200 речовин - це цільовий скринінг, тобто коли у вас є конкретний перелік і ви шукаєте. А також вода досліджувалася на 64 000 речовин - це просто припущення, що вони можуть бути чи ні. Згідно з результатами, справді, якісь забруднювальні речовини є", - сказав Хорєв.

Зокрема, у воді є сліди лікарських засобів.

"Звідки беруться? Ми з вами вживаємо якісь таблетки, якісь уколи тощо, це все виводитися з організму й рано чи пізно потрапляє у водний об'єкт. ... "Ковідних" препаратів дуже багато. Те, що входить саме до "ковідного" протоколу, саме ці речовини зараз у нас у воді. Ми це фіксуємо. Ми ж з вами вживаємо таблетки. Велика кількість людей лікується, і це все потрапляє туди", - зазначив заступник міністра.

При цьому у водах Європи, за словами Хорєва, існує така ж проблема.

"У Європі відбувається те саме... Європейці чітко оцінюють: якщо фармпрепарати трапляються у воді - це значить, що погано, недостатньо працюють очисні споруди... У Європі є й хороші модернізовані очисні споруди, але є й старі", - додав заступник міністра.

Читайте такожІндійська влада визнала скидання в річки тіл померлих від COVID-19Окрім того, у досліджених зразках води фахівці виявили дуже велику кількість цинку, пестициди, метали. Хорєв також зазначив, що чимала проблема - наявність фосфатів, які застосовуються при виробництві мийних засобів.

Водночас, каже заступник міністра, "боятися насправді поки що нічого".

"Ми не можемо сказати, що у нас стан значно гірший, ніж у сусідів у Європі, бо немає ще глибинних досліджень, ми їх тільки почали. Дослідження за водною рамковою директивою займають 3 роки. Оцінюється досить великий спектр... Словаки, які робили у нас скринінг, залишилися задоволені результатом. Вони сказали, що загалом ваші річки перебувають у набагато кращому стані, ніж усі про них думають", - додав Хорєв.

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Автор: Катерина Комолова