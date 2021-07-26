Передбачається, що випробування продовжаться до початку 2022 року.

Фармацевтична компанія Shionogi почала випробування на людях препарату для лікування коронавірусу.

За даними компанії, її нові ліки будуть у формі таблеток, які потрібно приймати раз на день. Вони повинні нейтралізувати вірус протягом п'яти днів.

Передбачається, що випробування продовжаться до початку 2022 року. У них спочатку візьмуть участь від 50 до 100 жителів Японії. Пізніше число випробовуваних буде збільшено.

Читайте такожВ Ізраїлі готуються почати випробування таблеток від коронавірусуУ разі успіху компанія розраховує почати співпрацю з якою-небудь великою міжнародною корпорацією з метою поширення ліків по всьому світу.

Фармацевтична група Merck і компанія Pfizer раніше також почали тестувати препарати для лікування коронавірусу. Зокрема, Pfizer заявила, що її таблетки для прийому двічі на день можуть з'явитися на ринку вже цього року. Вона готується розпочати випробування за участю 2000 пацієнтів.

The Wall Street Journal зазначає, що ці компанії прагнуть заповнити одну з найбільших прогалин у боротьбі з пандемією. Багато людей не хочуть вакцинуватися, а захворювання можуть виникати і у тих, кому зробили щеплення, передавати 112ua.tv.

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Автор: Ірина Погоріла