Тюленя врятували кілька років тому.

У Греції невідомі вбили гарпуном тюленя, який вважався талісманом острова Алонісос.

Про це пише BBC.

Костіс був названий на честь рибалки, який врятував його після шторму у 2018 році. Середземноморський тюлень-монах став символом острова.

Благодійний фонд грецьких тюленів, який кілька місяців доглядав за Костісом, вважає, що його вбили з рушниці. Зараз вбивцю розшукують.

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Відзначається, що в дикій природі може бути менш як 700 середземноморських тюленів-монахів, з яких майже половина живе в Греції.

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Автор: Людмила Жерновська