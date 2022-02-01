Малюк народився в неочікуваний період, адже зазвичай верблюди з'являються на світ з березня по травень.

У Харківському зоопарку в родині двогорбих верблюдів народилося дитинча.

Малюк народився в неочікуваний період, адже зазвичай верблюди з'являються на світ з березня по травень, повідомляється в сюжеті ТСН. Тим не менш, тваринка попри погоду весь час воліє гуляти на свіжому повітрі.

Верблюденя важить 40 кілограмів і вже має на спині зачатки горбів. Вони поки без жиру, утім за 2 місяці мають значно збільшитися у розмірах.

Малюк поки харчується лише молоком, але невдовзі до його раціону почнуть додавати траву та овочі.

Читайте такожЗимові ігри: у харківському зоопарку влаштували сніжний квест для макак (відео)

Батьків верблюденя звуть Саша і Наташа, але малюку ім'я ще не дали.

"Пологи пройшли легко й швидко, малюк народився здоровим. Трохи перепочивши підвівся і вже за кілька годин слідував за мамою. Вона дуже турботлива матуся, ні на хвилину не випускає малюка з поля зору", - розповіла прес-секретар харківського зоопарку Жанна Сусло.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня в Одеському зоологічному парку народилася лама. Дитинча стало першим новонародженим 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: