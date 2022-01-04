Сьогодні в Одеському зоологічному парку народилася лама.
Про це повідомили в прес-службі комунального закладу "Одеський зоологічний парк".
"Першою в цьому році народилася лама. Народилася вона сьогодні рано вранці. Дитинча відчуває себе добре, вже адаптувався до вольєра і грає з іншими ламами", - розповіли в установі.
Відзначається, що самка, яка народила дитинча, вперше стала матір'ю. Це молода тварина, яка народилася у 2020 році.
Читайте такожУ Волинській області браконьєри заради забави вбили лебедяКрім того, в кінці грудня минулого року в зоопарку народилося дитинча (самець) зебри Гранта.
"Всі діти знаходяться у відкритих вольєрах і за ними можна спостерігати",-додали в прес-службі.
Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.
Кількість відвідувачів зоопарку становить більш ніж 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 примірників тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.
Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.
Раніше повідомлялося, що в Одеському зоопарку в присутності відвідувачів народився дитинча лами.