Дитинча стало першим новонародженим 2022 року.

Сьогодні в Одеському зоологічному парку народилася лама.

Про це повідомили в прес-службі комунального закладу "Одеський зоологічний парк".

"Першою в цьому році народилася лама. Народилася вона сьогодні рано вранці. Дитинча відчуває себе добре, вже адаптувався до вольєра і грає з іншими ламами", - розповіли в установі.

Відзначається, що самка, яка народила дитинча, вперше стала матір'ю. Це молода тварина, яка народилася у 2020 році.

Читайте такожУ Волинській області браконьєри заради забави вбили лебедяКрім того, в кінці грудня минулого року в зоопарку народилося дитинча (самець) зебри Гранта.

"Всі діти знаходяться у відкритих вольєрах і за ними можна спостерігати",-додали в прес-службі.

Довідка УНІАН. Одеський зоопарк розташований біля ринку "Привоз" з 1938 року.

Кількість відвідувачів зоопарку становить більш ніж 250 тис. осіб на рік. Його колекція містить понад 260 видів, близько 1570 примірників тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Зоопарк займає площу 6,3 га, близько 4 га з яких є експозиційними.

Раніше повідомлялося, що в Одеському зоопарку в присутності відвідувачів народився дитинча лами.

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