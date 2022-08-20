Перебування великих хижих, зокрема й рисі, у природі – індикатор збереженості та непорушності природних екосистем.

У заповідній зоні Карпат до фотопастки потрапила рись, занесена до Червоної книги.

Унікальні кадри оприлюднив Національний природний парк "Верховинський" на своїй сторінці у Facebook.

Побачити її в лісі - дуже складно, адже цей хижак дуже обережний та уникає зустрічей із людьми. Саме тому ці кадри працівники називають унікальними.

"Ми знову презентуємо вам кадри рисі євразійської (Lunx lunx L.) із фотопасток, унікальність яких полягає в тому, що це не вольєр, не центр реабілітації, не зоопарк, і навіть не інтродукована тварина для подальшого розмноження, що є об’єктом дослідження. Ні – це тварина, яка цілком і повністю у своїй стихії", - йдеться у повідомленні парку.

Перебування великих хижих, зокрема й рисі, у природі – індикатор збереженості та непорушності природних екосистем.

Раніше Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник показав дитинча коней Пржевальського, які проживають на його території.

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