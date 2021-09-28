Мальків виростили на форелевому заводі за державні кошти.

У річки Чернівецької, Закарпатської та Івано-Франківської областей вперше випустили понад 25 тисяч мальків лосося.

Про це повідомляє Міністерство агрополітики і продовольства України.

"У річки Прут, Черемош, Тиса та їх притоки випущено 25 282 екземплярів лосося дунайського загальною вагою близько 199 кг", – йдеться в повідомленні.

Мальків виростили на Рибоводному форелевому заводі "Лопушно" за державні кошти.

Зариблення здійснювалось на підставі науково – біологічного обґрунтування "Проведення заходів з штучного відтворення аборигенних представників родини лососевих в річкових басейнах Дунаю та Дністра (на період 2019 – 2021 рр.)" Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

Як повідомляв УНІАН, в липні у води Дніпра заселили понад 1,5 мільйона червонокнижних риб. Зокрема, фахівці випустили в Дніпро понад 1,39 млн мальків червонокнижної стерляді (5,5 тонн), понад 103 тис. російських осетрів (557 кг) та більше 52 тис. мальків севрюги (94 кг).

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Автор: Ганна Нагорна