Інцидент стався через витік 15 тисяч літрів хлору у фіорд.

У Норвегії загинули 96 тисяч вирощених лососів через витік 15 тисяч літрів хлору у фіорд.

Про це повідомив представник лососевої компанії Grieg Seafood Роджер Педерсен, передає ABC News.

"Ми пов'язуємо це з витоком хлору", - сказав він.

За його словами, інцидент стався на бійні в місті Альта, коли риба перебувала в огорожі неподалік. Компанія вже почала розслідувати причини витоку хлору, який використовується для знезараження води після забою.

У норвезькій поліції заявили, що значна кількість лосося померла, а хлор потрапив в Атлантичний океан. Тим часом на суші немає небезпеки забруднення хлором.

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Альта знаходиться в 175 кілометрах на північний схід від Тромсе, найбільшого міста арктичної Норвегії.

Grieg Seafood позиціонує себе як одну з провідних світових компаній з вирощування лосося. У нього є ферми в Норвегії, Канаді та у британських Шетландських островів. Штаб-квартира знаходиться в Бергені, Норвегія.

Раніше повідомлялося, що в річках Норвегії рекордно поширилася риба горбуша, яку також називають"російським лососем". Тепер вона становить загрозу для місцевої екосистеми.

Автор: Денис Прядко