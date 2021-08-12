Кошеня втекло з перевізної клітки на станції метро "Контрактова площа".

У "Київському метрополітені" кілька днів шукають кошеня, який втік з клітки.

Про спроби зловити чотирилапого друга повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Кошеня втекло з перевізної клітки на станції метро "Контрактова площа".

"Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", - написала Макогон.

"Можливо, клітина була погано закрита. Кошеня вибігло і втекло у бік тунелів. Він не зовсім ручний - лякається всього і ховається. Він два дні не з'являвся на станції, а на третій прийшов. Але, на жаль, зловити його не вдалося - тікає. Він бігає десь в межах станції - інфраструктура тут велика. Господарка тварини дуже переживає за долю малюка. Ми сподіваємося, що нам вийти його зловити", - розповіла Макогон в коментарі "Сегодня".

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До спецоперації з порятунку кошеня залучені члени команди з порятунку тварин.

"Поки кошеня зловити не вдалося. Ми з рятувальниками встановили в технічному приміщенні станції "Контрактова площа" пастку. Сподіваємося, що тварина захоче поїсти і попадеться, але поки кошеня не приходило", – додала вона.

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Автор: Денис Прядко