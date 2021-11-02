Усі панденята на даний момент харчуються материнським молоком.

У китайському центрі розведення панд широкій публіці показали тих звірят, які народилися у них за останні місяці.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Заклад знаходиться у провінції Шаньсі: зараз тут опікуються одразу 5-ма панденятами. Найстаршому малюку вже майже півроку, а от найменшому - лише місяць.

Усі маленькі звірятатка на даний момент харчуються материнським молоком, та вже за кілька місяців найстаршим даватимуть суміші. Лише згодом їх мають вже почати підгодовувати дорослою їжею - бамбуком, яблуками та моркву.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Китаї поділилися радісною звісткою про те, що у світі за останній рік зросла популяція панд.

Науковці навели результати власних підрахунків і виявилося, що внаслідок справжнього бебі-буму серед чорно-білих ведмедів у спеціальних центрах та зоопарках різних країн наразі мешкає вже майже сім сотень тварин.

Панди в Китаї

Велика панда живе в листяних та хвойних лісах із густим бамбуковим підліском в гористих місцевостях центрального Китаю, таких як Сичуань і Тибет, на висоті від 1200 до 4000 м над рівнем моря.

Велика панда є не тільки рідкісною твариною, занесеною до Червоної книги, але й національним символом Китаю, що уособлює щирість, дружелюбність, терпимість і доброту. Свого часу панда була обрана китайською владою в якості "живого подарунка" з політичним підтекстом, так звана "панда-дипломатія".

Автор: Олег Давигора