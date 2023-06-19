Тварина, ймовірно, прийшла з лісу, який знаходиться поряд.

У Києві до парку Партизанської слави забрів лось. Тварина перелякано бігала по футбольному полю, а потім лягла відпочити.

Як передає кореспондент УНІАН, люди робдять фото і відео тварини. Перехожі висувають різні версії звідки він прийшов. Свідки припустили, що лось забрів сюди із лісової зони, яка прилягає до парку.

Раніше в цьому парку лосів не помічали.

Небайдужі люди викликали поліцію та рятувальників. Поліція приїхала на виклик, але зробити нічого не змогла і поїхала з парку.

В даний час лось поки що знаходиться на футбольному полі.

Лосі у Києві

Час від часу у місто забрідають лосі. Так, деякий час тому у Києві прямо посеред житлових кварталів помітили лося. "У Києві по Саперно-Слобідської вулиці бігає лосяш. Як сохатий пробрався в місто і за якими справами - незрозуміло", - повідомлялось тоді. А раніше в передмісті Києва, в місті Ворзель, люди помітили двох лосів, які розгулювали по вулицях рано вранці.

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