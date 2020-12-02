Єгерям вдалося врятувати вже повністю виснажену тварину з пастки / фото Чернігівське обласне управління мисливського та лісового господарства

На Чернігівщині єгері врятували молодого лося, який потрапив до пожежної водойми на території військового полігону.

Читайте такожУ Талліннському зоопарку шимпанзе помила підлогу і вікна у своєму вольєрі (відео)Про це повідомляє Чернігівське обласне управління мисливського і лісового господарства.

«Вчора під час обходу території полігону військовослужбовці натрапили на молодого самця лося, який потрапив у ймовірно колишню пожежну водойму закинутої старої військової пекарні біля села Ревунів Круг. Заповнена водою бетонна споруда в землі (розміром приблизно чотири на п’ять та глибиною п’ять метрів) могла стати смертельною пасткою для тварини», - йдеться у повідомленні.

Про цю ситуацію військовослужбовці поінформували спеціалістів відділу мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства. До місця події одразу вирушили єгерські служби.

фото Чернігівське обласне управління мисливського та лісового господарства

Спільними зусиллями вдалося врятувати вже повністю виснажену тварину з пастки.

«Лося поклали на суху солому, вкрили покривалом, розклали біля нього багаття. Через деякий час тварина, відпочивши та зігрівшись, благополучно повернулася до лісу», - розповіли в управлінні.

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Автор: Ірина Синельник