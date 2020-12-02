Тварину витягли, відігріли і відпустили до лісу.

На Чернігівщині єгері врятували молодого лося, який потрапив до пожежної водойми на території військового полігону.

Читайте такожУ Талліннському зоопарку шимпанзе помила підлогу і вікна у своєму вольєрі (відео)Про це повідомляє Чернігівське обласне управління мисливського і лісового господарства.

«Вчора під час обходу території полігону військовослужбовці натрапили на молодого самця лося, який потрапив у ймовірно колишню пожежну водойму закинутої старої військової пекарні біля села Ревунів Круг. Заповнена водою бетонна споруда в землі (розміром приблизно чотири на п’ять та глибиною п’ять метрів) могла стати смертельною пасткою для тварини», - йдеться у повідомленні.

Про цю ситуацію військовослужбовці поінформували спеціалістів відділу мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства. До місця події одразу вирушили єгерські служби.

Спільними зусиллями вдалося врятувати вже повністю виснажену тварину з пастки.

«Лося поклали на суху солому, вкрили покривалом, розклали біля нього багаття. Через деякий час тварина, відпочивши та зігрівшись, благополучно повернулася до лісу», - розповіли в управлінні.

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Автор: Ірина Синельник