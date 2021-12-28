Змерзлу і налякану тваринку передали ветеринарам.

У Колумбії врятували дитинча-альбіноса рідкісного виду тварин із родини котових ягуарунді.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Спеціалісти припускають, що маля просто загубилось. Змерзлу і налякану тваринку передали ветеринарам, які відігріли та нагодували дитинча і залишили для додаткового обстеження. Пізніше її відправлять у заповідник дикої природи в Медельїні. Ягуарунді-альбіноси взагалі досить рідкісні, а у Колумбії таку тварину побачили вперше.

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Ягуарунді або пума ягуарунді - невеликий хижий ссавець із родини котових, поширений в Америці від Мексики до центральної Аргентини. Мешкає у лісах, саванах, чагарниках і на луках, проявляє переважно денну активність. Добре лазить по деревах і плаває, але полює на землі. Ягуарунді має генетичне споріднення з пумою та гепардом. Має незвичний для родини зовнішній вигляд, дещо подібний до представників родини куницевих. Ноги в ягуарунді короткі, голова пласкувата, а хутро практично без міток.

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