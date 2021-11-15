Зоопарк залишається відкритим для відвідувачів і продовжить приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

У США три снігових барса померли в дитячому зоопарку міста Лінкольн від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

У цьому ж зоопарку коронавірусом захворіли два суматранських тигра, проте їх вдалося врятувати від летального результату.

Повідомляється, що зоопарк залишається відкритим для відвідувачів і продовжить приймати їх з урахуванням санітарних вимог.

Нагадаємо, що сніговий барс занесений до Червоної книги всіх 12 країн Азії, де він мешкає в горах: Росії, Монголії, Китаї, Казахстані, Афганістані, Індії, Киргизії, Непалі, Пакистані, Таджикистані, Узбекистані, Бутані. Тварина має статус рідкісного або зникаючого виду.

Коронавірус у тварин: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні минулого року в Росії підтвердили перший випадок зараження домашньої кішки коронавірусом. Влітку того ж року COVID-19 вперше у Британії підтвердили в домашньої кішки. Ймовірно, тварина заразилася від своїх господарів.

У Данії на початку листопада 2020-го виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок людям. Влада країни вирішила знищити місцевих норок через мутацію коронавірусу, яку знайшли у тварин.

Данські фермери змушені були вбити відразу понад 10 мільйонів норок, яких вирощували заради хутра. Однак науковці з'ясували, що коронавірусом інфіковані норки не лише в Данії, але й в інших країнах світу.

У грудні коронавірус виявили в чотирьох левів із зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили в них легкі симптоми.

У лютому 2021-го в Латвії знайшли собаку з антитілами до SARS-CoV-2. А у квітні позитивний результат тесту на COVID-19 дали видри з океанаріума Джорджії.

Автор: Олег Давигора