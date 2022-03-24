В уряді запевняють, що його концентрація в повітрі занадто мала для того, щоб перейматися.

В.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначає, що цезій в повітрі - це аномально, але загрози для людей немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"З приводу підвищення концентрації - бачили ми ці повідомлення, дійсно вони є. Але я хочу сказати, що всі підвищення - вони відносні, вони відносні чогось. І якщо, наприклад, вчора рівень був трішки нижчий, сьогодні - трішки вищий, - це не значить, що є якась небезпека для здоров'я мешканців, у тому числі мешканців Києва", - сказав Стрілець.

Він додав, що відбувається цілодобова спільна робота з науковцями, які брали участь у аналізі аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році.

"Годину тому вони мені надіслали повідомлення, в якому написали, що на їхню думку, абсолютно жодної серйозної загрози такі рівні для безпеки життєдіяльності людей не несуть", - зазначив урядовець.

На уточнення, чи потрібно все ж зараз людям, наприклад, тримати вікна зачиненими чи носити маски на вулиці, Стрілець запевнив: "Та зафіксована концентрація цезію в повітрі, про яку сказали, - вона в тисячі разів нижча, ніж гранично допустима концентрація, яка могла б загрожувати безпеці життєдіяльності людини. В принципі цезію не повинно бути в атмосферному повітрі, це аномальна присутність. Але концентрація його занадто мала для того, щоб за щось перейматися".

Представник міністерства також зауважив, що "всі ті загарбницькі дії, ці постріли, ці "Гради", ці ракети, які летять у Київ або на околицях Києва розриваються протягом доби, - вони потім осідають певним смогом або збільшеною концентрацією пилу безпосередньо на Київ".

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Міжнародне агентство з атомної енергії у Twitter повідомило, що Україна сповістила їх про те, що "пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС". "У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння", - мовиться у дописі.