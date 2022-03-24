Кілька днів тому за допомогою супутників НАСА у зоні відчуження зафіксували до п'яти пожеж.

У Києві та на двох атомних електростанціях було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке "не є суттєвим приводом для занепокоєння".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міжнародного агентства з атомної енергії у Twitter.

"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що міністерство наразі не фіксує перевищення радіаційного фону у містах.

За його словами, кілька днів тому за допомогою супутників НАСА у зоні відчуження зафіксували до п'яти пожеж, але їх було швидко локалізовано, зараз там займань немає.