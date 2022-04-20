Жодна свиня не заслуговує на ім’я нелюдського виродка, заявив працівник парку Еккард Міккіш.

Адміністрація парку дикої природи в Баварії змінила ім’я кабану російського походження, якого раніше називали Путіним.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби парку в Facebook.

"Нарешті час прийшов! Після демократичного голосування знайдено нове почесне ім’я для нашого величавого російського кабана! Щоби офіційно закріпити це, ми хотіли б провести врочисту церемонію", - повідомляють працівники.

На церемонію підготували "помпезну свинячу трапезу".

Після підбиття підсумків конкурсу кабана називатимуть не Путіним, а Еберхофером.

Кабан Путін з’явився у парку три роки тому. У порівнянні зі своїми європейськими родичами свиня важила у півтора рази більше – майже 200 кг.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну співробітник парку Еккард Міккіш запропонував перейменувати вихованця, оскільки "жодна свиня не заслуговує на ім’я нелюдського виродка".

За час конкурсу люди надіслали 2700 варіантів нового імені.

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