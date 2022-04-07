У німецькому природному парку прийняли таке рішення через війну в Україні

Дикий кабан на ім'я Путін живе в німецькому природному парку у Верхній Франконії. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну тварині шукають нове ім'я.

Про це пише німецьке видання Die Zeit

Керівник Еккард Міккіш назвав кабана Путіним, тому що батьки тварини - з Росії, та й сам президент РФ відомий своєю любов'ю до дикої природи. Тепер же Міккіш впевнений, що кабана потрібно терміново перейменувати

Тварині зараз чотири роки, а важить кабан 200 кілограмів та продовжує рости. Тварина хоч й більше за своїх родичів, але не агресивний.

"Коли він підходить до годівниці, всі розбігаються в сторони. Але він не диктатор", - розповів керівник парку.

Нове ім'я кабану вибирають на онлайн-голосуванні. Зараз є п'ять імен - Ігор, Фредерік, Мир, Еберхофер та Густль. Правда, серед фаворитів "Зеленський" та "Кличко", але Міккіш хоче нейтральне ім'я для тварини. Голосування триватиме до неділі.

Крім того, в парку вирішили зробити для українців безкоштовний вхід.

Як раніше повідомляв УНІАН, у США в зоопарку Міннесоти помер амурський тигр на прізвисько Путін. 12-річна тварина померла від серцевого нападу під час планової медичної процедури.

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