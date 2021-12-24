З дерева випали кажани / фото Парк ім. Федора Мершавцева
У парку Кривого Рогу комунальники знайшли у дереві сплячу колонію кажанів.
Про це повідомляється на сторінці парку ім. Федора Мершавцева в Facebook.
Сорок кажанів випали з дерева під час планового омолодження зелених насаджень.
Тварин не стали залишати на вулиці і вирішили знайти їм новий будинок.
фото Парк ім. Федора Мершавцева - Парк правди
"Протягом дня зв'язалися з Харківським центром порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк" і за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Одещині б'ють на сполох через 150 тонн відрутохімікатів із затонулого у 1972 році суднаРаніше повідомлялося, що в Харкові люди знайшли на балконі понад півтисячі кажанів.