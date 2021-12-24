Їх транспортували в екопарк.

У парку Кривого Рогу комунальники знайшли у дереві сплячу колонію кажанів.

Про це повідомляється на сторінці парку ім. Федора Мершавцева в Facebook.

Сорок кажанів випали з дерева під час планового омолодження зелених насаджень.

Тварин не стали залишати на вулиці і вирішили знайти їм новий будинок.

"Протягом дня зв'язалися з Харківським центром порятунку тварин "Добрий дім Фельдман Екопарк" і за їхніми рекомендаціями підготували тварин до транспортування", - йдеться в повідомленні.

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