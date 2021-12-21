Проте людям не надто сподобалося таке сусідство і вони вирішили їх відселити.

Понад півтисячі кажанів оселились на зимівлю просто на балконі квартири харківської родини.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Проте людям не надто сподобалося таке сусідство і вони вирішили їх відселити.

Колонію кажанів в самій обшивці балкону виявили альпіністи, які утеплювали будинок на вулиці Селянська. Вони одразу ж зателефонували волонтерам, щоб ті забрали тварин. Коли кажанів зняли, то вони почали розлітатись. Тих, що залишились, зібрали у ящик: всього нарахували 650 кажанів, однак частина з них померли або ж отримали різні травми.

Після цього волонтери їх напоїли, оглянули та відсортували за вагою. Рукокрилі відправляться на зимування до весни у спеціальні холодильники, адже їм потрібен холод.

Як повідомляв УНІАН, у квітні під Харковом на волю випустили майже тисячу рукокрилих, яких від смерті врятували спеціалісти реабілітаційного центру для таких тваринок.

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Автор: Олег Давигора