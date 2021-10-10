Активісти провели міні-експеримент і врятували 4 метри льодовика Хелагс.

Екоактивісти стверджують, що зуміли уповільнити танення одного з льодовиків, укривши його поверхню спеціальним матеріалом.

Про це повідомляє Reuters.

Влітку 2021 року шведські активісти під керівництвом Еріка Хасса в рамках приватної ініціативи вирішили провести експеримент і вкрили частину розташованого на півночі країни льодовика Хелагс тканиною з вовни і кукурудзяного крохмалю площею 40 кв. м.

"Цей лист дійсно врятував 3,5 - 4 метри від танення", - говорить Хасс.

Читайте такожШвейцарські вчені показали, як за півтора століття змінилися альпійські льодовики (фоторепортаж)Подібний експеримент став першим у своєму роді для Скандинавії. Тепер активісти хочуть збільшити його масштаб і укрити таким матеріалом ще більшу площу, а також залучити вчених-гляціологів для забезпечення наукового підходу.

Також з виробником тканини йдуть переговори про те, щоб зробити матеріал тонкішим і, відповідно, менш важким.

Хасс нагадав, що льодовики є одним з основних джерел запасів прісної води на Землі. І водночас - це один з основних індикаторів змін клімату.

Раніше УНІАН повідомляв про схожий експеримент, який проводився на одному з гірськолижних курортів в Австрійських Альпах.

Автор: Станіслав Кожемякін