За 23 роки відбулося збільшення швидкості танення льоду на 65%.

Згідно з новими дослідженнями, швидкість танення льоду у світі прискорюється.

Дані були опубліковані сьогодні дослідницькою групою, яка першою провела дослідження глобальної втрати льоду з використанням супутникових даних.

Результати дослідження показують, що в період з 1994 по 2017 рік Земля втратила 28 трильйонів тонн льоду.

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Вчені встановили, що швидкість втрати льоду з землі помітно збільшилася за останні три десятиліття: з 0,8 трильйона тонн на рік у 1990-х роках до 1,3 трильйона тонн на рік до 2017 року.

Дослідження показує, що в цілому за 23 роки відбулося збільшення швидкості танення льоду на 65%.

Чим загрожує танення льодовиків?

Танення льоду в усьому світі підвищує рівень моря, збільшує ризик повеней для прибережних зон і може знищити природні середовища проживання, від яких залежить дика природа.

Причини танення льодовиків

Збільшення втрати льоду було викликане потеплінням атмосфери та океанів, які з 1980 року нагріваються на 0,26° і 0,12° за десятиліття відповідно.

Підвищення температури повітря стало основною причиною зменшення арктичного морського льоду і гірських льодовиків по всьому світу, в той час, як підвищення температури океану призвело до танення антарктичного крижаного покриву.

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Переклад: Катерина Лиманська