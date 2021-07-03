Фармацевтична компанія Zoetis випустила експериментальну вакцину проти COVID-19, яку вводитимуть ссавцям.

У США від коронавірусу почали прищеплювати тварин.

Зоопарк в Окленді, штат Каліфорнія, почав вакцинацію проти коронавірусу тварин - тигрів, ведмедів, пум, тхорів та інших, повідомляє Deutsche Welle.

Експериментальна вакцина американського виробника Zoetis потім буде вводитися мавпам, кажанам і свиням.

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Досі у зоопарку покладалися на захисні заходи, такі як дотримання дистанції, бар'єри і захисний одяг для персоналу, однак тепер, за допомогою вакцини, за словами ветеринара Алекса Хермана, можна буде краще захистити тварин.

Фармацевтична компанія Zoetis планує передати більш як 11 тис. доз вакцини майже 70 зоопарків та іншим установам в США.

Коронавірус у тварин: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше у Британії, Росії, Австрії підтверджували випадки зараження домашніх кішок коронавірусом. Вчені припускали, що тварини інфікувалися від своїх господарів.

У Данії на початку листопада 2020 року виявили кілька сотень випадків передачі коронавірусу від норок до людей. Влада країни вирішила знищити всіх норок через мутації коронавірусу, яку виявили у тварин. Данські фермери змушені були вбити відразу понад 10 млн норок, яких вирощували заради хутра.

У грудні 2020 року коронавірус виявили у чотирьох левів у зоопарку Барселони. Тварин протестували після того, як доглядачі помітили у них легкі симптоми хвороби.

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Автор: Вікторія Токарєва