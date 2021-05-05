Раніше леви виявили ознаки дихального дистрессу.

В індійському зоопарку коронавірус виявили у восьми левів.

Читайте такожУ заповідник на Одещині прилетіли червонокнижні дерихвостиПро це пише Reuters.

Наразі немає доказів того, що тварини можуть передавати цю хворобу людям.

Керівництво зоопарку міста Хайдарабад передало зразки у дослідницьку лабораторію.

Раніше леви виявили ознаки дихального дистрессу. Зоологічний парк тимчасово закрили.

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Автор: Людмила Жерновська