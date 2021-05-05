Зоологічний парк тимчасово закрили / фото УНІАН
В індійському зоопарку коронавірус виявили у восьми левів.
Читайте такожУ заповідник на Одещині прилетіли червонокнижні дерихвостиПро це пише Reuters.
Наразі немає доказів того, що тварини можуть передавати цю хворобу людям.
Керівництво зоопарку міста Хайдарабад передало зразки у дослідницьку лабораторію.
Раніше леви виявили ознаки дихального дистрессу. Зоологічний парк тимчасово закрили.
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