Півтори сотні тварин випустили з катера у Мексиканську затоку.

В США берегова охорона повернула у дику природу замерзлих під час аномальних холодів черепах.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Ветеринари запевняють, що тварини отримали належну допомогу і почуваються добре. Тому півтори сотні тварин випустили з катера у Мексиканську затоку.

Під час аномальних холодів у зазвичай теплому Техасі тисячі морських черепах буквально заклякли від холоду і людям довелося рятувати їх та відігрівати.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора