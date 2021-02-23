Врятованих черепах випустили на волю в США
В США берегова охорона повернула у дику природу замерзлих під час аномальних холодів черепах.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Ветеринари запевняють, що тварини отримали належну допомогу і почуваються добре. Тому півтори сотні тварин випустили з катера у Мексиканську затоку.
Під час аномальних холодів у зазвичай теплому Техасі тисячі морських черепах буквально заклякли від холоду і людям довелося рятувати їх та відігрівати.
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