Сильний холод майже паралізує черепашок, а волонтери намагаються їх зігріти.

Волонтери та жителі Техасу врятували від смерті тисячі морських черепах, що постраждали від сильних морозів.

Виконавчий директор некомерційної організації Sea Turtle, Inc. Венді Найт розповіла, що від неділі її організації прийняла майже 4,5 тис. цих тварин, повідомляє NPR.

Розмістити черепах у потрібних умовах допомагають місцева влада і навіть компанія SpaceX Ілона Маска, яка будує поблизу стартовий майданчик у Боко-Чика. Порятунок черепах ускладнюється тим, що безліч територій в Техасі залишилися без електрики внаслідок шторму. Однак SpaceX надала організації великий електрогенератор.

«Як промінь сонця серед хмар учора о 19:30 співробітники компанії прийшли до нас з найбільшим генератором, який я коли-небудь бачила. І сьогодні о 1:30 ми увімкнули електрику», — повідомила Найт.

За словами активістки, SpaceX не вперше допомагає організації, а співробітники компанії навіть самі врятували близько 850 черепах.

Сильний холод шокує цих тварин і майже паралізує. Вони втрачають можливість здобувати собі їжу, плавати та тримати голову над водою. Якщо черепаху не зігріти, вона загине.

Невідомо, скільки точно часу знадобиться тваринам, щоб відігрітися, та коли вони зможуть повернутися до свого нормального середовища. Найт припускає, що не всі черепахи оговтаються від холоду.

Аномальні морози в Техасі: що відомо

Хвиля арктичного повітря зачепила понад 150 млн осіб на півдні США. Особливо постраждав штат Техас, де снігу практично не буває. Температура опустилася до -18°С — такого тут не пам'ятають уже 30 років.

На дорогах сталися сотні аварій. Закрито кілька аеропортів. Морози прогнозують ще на тиждень, тому в Техасі вже оголосили надзвичайний стан. Без електрики опинилися кілька мільйонів людей.

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Переклад: Катерина Комолова