Такої кількості черепах тут ще жодного разу не бачили.

У Запоріжжі в одному місцевих ставків центральному парку відпочинку сталося справжнє нашестя черепах.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Такої кількості черепах місцеві жителі тут ще жодного разу не бачили.

Повідомляється, що причиною цього є справжній бебі-бум у черепах, яких сюди завезли ще у 2009-му і їм підійшли умови перебування. Тепер же черепахи плавають у пошуках їжі і гріються у променях осіннього сонця.

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Десятки черепах зібралися поблизу пішохідного мосту в очікуванні того, що відвідувачі парку будуть їх підгодовувати.

Батьківщиною цих червоновухих черепах є Північна Америка і тому вони можуть переносити низькі температури: при температурі мінус 10 градусів вони просто впадають у сплячку.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Харківській області в дику природу повернули десяток болотних черепах. Усі вони вдало пройшли реабілітацію у місцевому зоопарку. Туди протягом кількох місяців земноводних приносили містяни. У всіх тварин різні долі: одні були хворі через неправильний догляд, а господарі від них просто відмовились. Інші - потрапили до звіринця здоровими.

Автор: Олег Давигора