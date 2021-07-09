Усі черепахи вдало пройшли реабілітацію у місцевому зоопарку.

У Харківській області в дику природу повернули десяток болотних черепах.

Як ідеться в сюжеті ТСН, усі вони вдало пройшли реабілітацію у місцевому зоопарку. Туди протягом кількох місяців земноводних приносили містяни.

У всіх тварин різні долі. Одні були хворі через неправильний догляд, а господарі від них просто відмовились. Інші - потрапили до звіринця здоровими.

Болотна черепаха: що відомо

Болотні черепахи - активні хижаки. Вони всеїдні, але віддають перевагу кормам тваринного походження: комахам, ракоподібним, молюскам, пуголовкам і жабам, рибі, можуть поїдати трупи водоплавних птахів. Також харчуються водоростями.

Шия, ноги і хвіст чорні, в численних жовтих плямах. Панцир зверху темно-оливкового або буро-коричневого кольору з жовтими точками і рисками, знизу темно-бурий або жовтуватий. У самців хвіст довший; пластрон (черевний щит панцира) злегка увігнутий, у самок він плоский або злегка опуклий. Середня довжина панцира - 25 см. У представників різних популяцій довжина панцира коливається від 15 до 35 см. Вага може досягати 1,5 кг, середній показник - 0,7 кг. Тварини активні вдень і в сутінках. На суші тримаються поблизу водойми, але можуть віддалятися від неї на відстань до 500 м. Зиму проводять у сплячці. Болотяна європейська черепаха занесена до Міжнародної Червоної Книги як вид, близький до уразливого положення в природі - IUCN (NT).

У відповідних умовах, за великої кількості тепла і гарного корму, болотні черепахи живуть в неволі більше 25-30 років. Є повідомлення, що болотні черепахи доживали до 120 років, але їх правдивість викликає сумніви

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Автор: Вікторія Гордієнко