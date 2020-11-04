Це стало можливо через рік після повідомлення про бажання відмовитися від зобов'язань за договором.

США офіційно завершили процес виходу з Паризької угоди з клімату.

Читайте такожСША офіційно розпочали процес виходу із Паризької угоди по кліматуЦе стало можливо через рік після повідомлення про бажання відмовитися від зобов'язань за договором.

Паризька кліматична угода: що це таке

Паризька угода з клімату вступила в силу в 2016 році. Це рамкова конвенція ООН, яка замінила собою Кіотський протокол. Документ пропонує низку заходів у боротьбі з глобальним потеплінням. Країни-учасниці зобов'язуються скоротити викиди парникових газів, для чого вводиться так званий "вуглецевий збір" - податок з підприємств, які завдають шкоди навколишньому середовищу. Документ зобов'язує виділити в 2020 році $100 млрд державам, що розвиваються, на вирішення проблем екології.

Вихід США з Паризької угоди з клімату

Рішення про вихід з угоди Дональд Трамп ухвалив у перші півроку після інавгурації - 1 червня 2017 року. Воно викликало значне невдоволення екологів і політичних противників президента США з Демократичної партії.

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Автор: УНІАН