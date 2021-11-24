У Фінляндії лише 1% відходів потрапляє на сміттєзвалища, переважна ж частина переробляється.

Україна поглибить співробітництво з Фінляндією у напрямі поводження з побутовими відходами.

Як повідомляє прес-служба Мінрегіону, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов під час зустрічі з послом Фінляндської Республіки в Україні Пяйві Лайне.

Зазначається, що у Фінляндії лише 1% відходів потрапляє на сміттєзвалища, переважна ж частина переробляється. Це результат взаємодії центральної та місцевої влади, а також обізнаності громадян країни. Переймати цей досвід планує й Україна.

"Фінляндія — країна, яка демонструє високі стандарти екологічного поводження з відходами. Практично всі громадяни цієї країни сортують сміття. У результаті 99% побутових відходів переробляється. Цей досвід буде корисним для України. Так, подібний процес вже триває у громадах — у 1725 населених пунктах нашої держави впроваджено роздільне збирання побутових відходів. Але необхідно масштабувати цей напрям та впроваджувати в країні корисні практики міжнародних партнерів", — підкреслив Чернишов.

Читайте такожВ Одеській області на Дунаї руйнується дамба - під нею метрові порожнечіУ прес-службі нагадали, що завдяки реалізації роздільного збирання сміття у 2020 році в Україні перероблено та утилізовано близько 6,3% побутових відходів.

У свою чергу Лайне зазначила, що Фінляндія готова ділитися досвідом і допомагати українським громадам реалізовувати проекти з перероблення відходів. "До того ж у нас є підприємства, які сміття переробляють в енергію. Таким комплексним методом ми покращуємо екологію нашої країни", — додала вона.

Переробка відходів в Україні

Як повідомляв УНІАН, в липні 2020 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №2207-1-д "Про управління відходами".

Документ встановлює порядок збору, вивезення та обробки відходів, забезпечує впровадження їх роздільного збору та рециклінгу, передбачає вимоги до якісного надання послуги з управління відходами та нарахування плати за таку послугу.

Автор: Лідія Селезньова