Бочки та великі контейнери хтось вирішив вивезти за місто, проте чи безпечне таке сміття - ніхто не знає.

Під Запоріжжям чоловік випадково знайшов секретний полігон з хімічними відходами, які стікають в ріку Конка, що впадає у Дніпро. Звалище сміття, за словами мешканця Пологівського району, отруює усе довколишнє середовище.

Чоловік зафіксував нелегальне звалище на відео, воно вже з'явилося на YouTube.

Так, мешканець Пологівського району побачив посеред мальовничих земель сміття: величезні бочки, дивні контейнери та зариті у листя коробки. За словами чоловіка, з усього цього прямо на землю витікають хімічні та небезпечні речовини.

Чоловік був дуже обурений своєю знахідкою. Він каже, що секретний полігон "страшенно смердить". Окрім того, небезпечні речовини отруюють річку, яка впадає у Дніпро. Мешканець району наголошує, що люди можуть навіть не здогадуватися про таке "сусідство", проте саме від нього "дохне" риба, гинуть птахи та хворіють усі, хто живе поряд зі звалищем.

Читайте такожРтуть, хімікати і кофеїн з нікотином: вчені розповіли, які забрудники виявлили у флорі та фауні АнтарктикиНебайдужий чоловік не просто зняв усе на відео, він розповів, що буде викликати поліцію. Правоохоронці мали зафіксувати факт незаконного звалища хімічних відходів та шукати, хто до цього причетний. Проте чи звернули правоохоронці увагу на полігон - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у серці Карпат влаштували стихійне сміттєзвалище. Побутові відходи скидали прямо в річку в одному з наймальовничіших місць - у національному природному парку "Синевир".

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Автор: Поліна Кузенко