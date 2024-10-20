Цікаве явище свідчить про швидкість танення льодовиків в Антарктиці.

Українські полярники зафільмували величезний айсберг, всередині якого – велика кількість прісної води. Як повідомили у Національному антарктичному центрі, унікальний айсберг зняв з дрона сисадмін 29-ї УАЕ Олександр Мацібура.

Вчені звертають увагу, що всередині цієї льодової гори – цілий басейн прісної води, але ця краса свідчить про негативні зміни клімату.

"Вчені довели, що з часом швидкість танення льодовиків в Антарктиці, на жаль, зростає. Відповідно, більша кількість прісної води потрапляє до Південного океану. Оскільки прісна вода відрізняється від солоної за щільністю, то зростання її кількості в океані може впливати навіть на течії", - наголошують науковці.

Йдеться, що на початку наступного року під час сезонної експедиції стартує практична частина досліджень про те, як саме змінюються течії у тій частині Південного океану. Зокрема, у районі розташування української полярної станції "Академік Вернадський".

Вплив глобального потепління на Антарктику

Нагадаємо, через глобальне потепління Антарктичний півострів – найпівнічніша частина Антарктиди – зазнає різких змін і поступово перетворюється на вкритий зеленню ландшафт. За даними науковців, за останні сорок років рослинний покрив на півострові зріс у десять разів. Зокрема, 1986 році рослинність вкривала менше одного квадратного кілометра його площі, то у 2021 році - майже 12 квадратних кілометрів. Щобільше, тенденція до озеленення прискорилася на понад 30% у 2016-2021 роках порівняно з 1986-2021 роками. Тобто, рослинність щороку "захоплює" приблизно 400 тисяч квадратних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: