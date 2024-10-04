За останні 40 років кількість зелені на континенті зросла вдесятеро, і темпи прискорюються.

Через глобальне потепління Антарктичний півострів – найпівнічніша частина Антарктиди – зазнає різких змін і поступово перетворюється на вкритий зеленню ландшафт. Про це йдеться у новій науковій доповіді, яку в журналі Nature Geoscience опублікувала група британських науковців.

Аналіз супутникових даних ландшафту свідчить, що за останні чотири десятиліття рослинний покрив на Антарктичному півострові різко зріс у десять разів. Якщо у 1986 році рослинність вкривала менше одного квадратного кілометра площі півострова, то у 2021 році зеленіло вже майже 12 квадратних кілометрів.

"Ця тенденція до озеленення прискорилася більш ніж на 30% за останні роки (2016-2021) порівняно з повним періодом дослідження (1986-2021) — розширюючись більш ніж на 400 000 квадратних метрів на рік у цей період", — зазначили дослідники в прес-релізі.

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За словами вчених, поки що йдеться переважно про мохи, які здатні виживати у найсуворіших умовах на Землі. Але темпи його розповсюдження в цьому регіоні різко прискорилися в останні роки.

Науковці прогнозують, що озеленення Антарктиди, ймовірно, продовжуватиметься в міру потепління клімату, і незабаром тут можуть прижитися й інші види рослин. Зрештою на Антарктичному півострові може сформуватися шар ґрунту, який створить потенціал для закріплення інвазивних видів.

"Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній, але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить утворення ґрунту, що потенційно відкриває шлях для росту інших рослин", — пояснив Оллі Бартлетт з Університету Хартфордшира, що брав участь у дослідженні.

Клімат Антарктиди: останні новини

Як писав УНІАН, Антарктида, яка майже повністю вкрита шаром льоду завтовшки в кілька кілометрів, була такою не завжди. Вчений Ерік Вольф з Кембриджського університету зазначає, що цей крижаний щит з'явився лише 34 млн років тому, а до цього там переважала тундра і хвойні ліси.

Також ми розповідали, що екосистеми Антарктиди незабаром можуть зіткнутися з новою загрозою – чужорідними видами, які переносить плаваюче сміття з Австралії, Африки та Південної Америки.

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