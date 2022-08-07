Капа та Маленька перебували в жахливих умовах.

Український військовий спас двох поні з іменами Капа та Маленька. Тварини проживають на території Київського реабілітаційного центру для військових, радуючи пацієнтів і допомагаючи легше проходити реабілітацію.

Про це розповіли в організації UAnimals.

Відзначається, що тварин утримували в неналежних умовах і хотіли позбутися них. Зараз же поні "стали справжньою розрадою для наших захисників, які проходять реабілітацію в центрі". Їх рятівник і сам перебував у Київському реабілітаційному центрі.

Для коней облаштували вольєр, а щоб поні не голодували і могли поласувати смакотою, їм передали двомісячний запас мюслі.

Як раніше повідомляв УНІАН, воїни з 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу показали свого нового пернатого побратима - сокола "Байрактар", який стежить за безпекою наших захисників.

Військові доглядають за Байрактаром, лікують хворе око птаха, а він, у свою чергу, стежить за безпекою бійців.

Крім того, у бригади є пасіка, котики і собачки є.

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