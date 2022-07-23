Воїни з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали свого нового пернатого побратима – сокола "Байрактар", який тепер пильнує за безпекою наших захисників.
Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці ОК "Південь".
Наша 28-ма бригада відрізняється. Пасіка є, котики і собачки є. Тепер у нас з'явився ще й сокіл "Байрактар – каже воїн бригади з позивним "Фаза".
Військові опікуються Байрактаром, лікують хворе око птаха, а він, своєю чергою, пильнує за безпекою бійців.
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