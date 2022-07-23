Військові підлікували пернатого, а він на знак подяки тепер пильнує за безпекою захисників.

Воїни з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу показали свого нового пернатого побратима – сокола "Байрактар", який тепер пильнує за безпекою наших захисників.

Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці ОК "Південь".

Наша 28-ма бригада відрізняється. Пасіка є, котики і собачки є. Тепер у нас з'явився ще й сокіл "Байрактар – каже воїн бригади з позивним "Фаза".

Військові опікуються Байрактаром, лікують хворе око птаха, а він, своєю чергою, пильнує за безпекою бійців.

Раніше УНІАН розповідав, що у захопленому росіянами селі Кінські Роздори на Запоріжжі українська коза випадково "знешкодила" кількох окупантів. Проти загарбників спрацювали їхні ж розтяжки.

Також не варто забувати про бойових їжаків на службі ЗСУ. Українські воїни, які зараз захищають Миколаївську область від російських окупантів, розповіли про допомогу від природи під час війни.

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