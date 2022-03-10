Ремонтна бригада готова виконати ремонт лінії негайно, попри погрози розстрілу з боку ворога.

"Укренерго" очікує безпечного коридору, який надасть можливість відновити лінію, що заживить Чорнобильську АЕС.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

"Наші ремонтні бригади готові виконати ремонт лінії негайно, незважаючи на погрози розстрілу з боку ворога, та очікує лише дозволу", - наголосили в "Укренерго".

Окупанти захопили АЕС у Чорнобилі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП ЧАЕС, розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російсько-фашистські війська.

9 березня в результаті ворожих дій окупантів було повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС.

Того ж дня Україна інформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що ЧАЕС була відключена від електромережі і втратила зовнішнє електропостачання. Українська сторона 9 березня заявила, що на відновлення електропостачання є 48 годин.

На даний час біля Чорнобильської АЕС тривають бойові дії, що робить неможливим проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення.

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