В "Укренерго" просять надати "зелений коридор".

Всі об’єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмленні, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об’єкту. Роботи аварійних дизельних генераторів для електропостачання важливих систем вистачить лише на 48 годин.

Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП "Чорнобильська атомна електростанція" Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні програми "Схеми".

Тобто в "Укренерго" є 48 годин для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС.

У записці Сейда наголошує, що необхідно забезпечити зелені коридори для відновлення електропостачання.

В "Укренерго" журналістам повідомили, що вже намагалися здійснювати виїзд в зону відчуження для усунення пошкодження перших двох високовольтних ліній, однак через постійні обстріли та залякування з боку російських військових не змогли провести ремонт. Наразі вони просять надати "зелений коридор".

"Дизельного пального вистачає для роботи дизельного генератора тільки на 48 годин. Після цього контроль за ядернонебезпечними об’єктами буде повністю втрачено. За інформацією від диспетчерського центру, причиною знеструмлення є прорив лінії електропередачі, місце прориву поки невідоме. Для відновлення електропостачання необхідно терміново (!) надати коридори для ремонтних бригад", – йдеться у записці.

У зоні Чорнобильскої АЕС розташовано декілька сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також об’єкт "Укриття" – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху 4-го реактора. В "Енергоатомі" повідомили, що на сховищі зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок, які потребують постійного охолодження.

Нагадаємо, що в результаті ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена.