Відсьогодні вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені.

Укрпошта відреагувала на загибель восьми мільйонів бджіл на Закарпатті, яких бджолярі з Іршави і Виноградова надіслали до замовників у спеціальних пакетах.

Прес-служба оператора поштового зв'язку заявила, що подібний інцидент для Укрпошти - перший попри те, що транспортування бджіл відбувається щороку. Однією з його причин назвали високу температуру в регіоні - близько 27 градусів тепла.

"Варто зазначити, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами. Також варто розуміти, що вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл", - йдеться в заяві Укрпошти.

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Регіональна дирекція наразі з'ясовує деталі інциденту. Ступінь відповідальності та питання компенсації обіцяють визначити після з'ясування усіх обставин. В Укрпошті також заявили, що відсьогодні вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені.

"Зокрема, вже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: Укрпошта не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С", - уточнює компанія.

"На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл", - йдеться в тексті заяви.

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Автор: Юрій Годован