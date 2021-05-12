Бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали Укрпоштою до замовників спеціальні пакети із бжолами, маткою і розплодом.

На Закарпатті загинули вісім мільйонів бджіл, яких відправили замовникам Укрпоштою.

Інцидент стався 11 травня, повідомив в своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

За його даними, бджолярі із Іршави і Виноградова надіслали Укрпоштою до замовників спеціальні пакети із бжолами, маткою і розплодом.

«400 спеціальних пакетів працівники Укрпошти везли у звичайній вантажівці Hyundai. Через відсутність кисню і відсіків для провітрювання усі 8 мільйонів бджіл, що були у вантажівці, не вижили. Це виявили в Ужгороді за кілька годин після відправки», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим бджолярі звернулись до поліції і збираються судитись з Укрпоштою. Вартість усіх відправлених поштою бджіл на ринку складає близько 500 тисяч гривень.

«Вони просто запарились і тій вантажівці із без кисню і під розпеченими металом. Вони ж живі - це не просто вантаж. Бджолам теж треба кисень, а тут його не було - ще й у спеку. У мене серце розривається від побаченого вчора. Справа не тільки у матеріальних збитках - бджіл шкода неймовірно», - пояснила журналісту пасічниця Марія Лендел.

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Автор: Денис Прядко