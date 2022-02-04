Айсберг відколовся від льодовика "Судного дня", танення якого призведе до значного підвищення рівня Світового океану.

Гігантський айсберг в Антарктиді зупинив рух двох дослідницьких кораблів, які прямували до льодовика "Судного дня".

Так в народі називають льодовик "Туейтс", від нього залежить доля всієї нашої планети. Якщо він розтане, рівень Світового океану може зрости на 25%, що, своєю чергою, призведе до затоплення сотень міст у всьому світі, повідомляється в сюжеті ТСН.

Великий айсберг, який заблокував роботу дослідницьких кораблів із десятками вчених на борту, відколовся саме від цього льодовика. Науковці намагаються з'ясувати, наскільки швидко руйнується важливий шельфовий льодовик.

"Ніхто не зможе потрапити в Туейтс цього року. Ми намагалися пройти протягом тижня. Не змогли цього зробити. Але ми поруч", - сказав виданню Associated Press дослідник із Нью-Йоркського університету Девід Холланд. За його словами, від льодовика відколюється все більше айсбергів.

Як зазначив геофізик Роб Лартер, айсберг, який заблокував судна з вченими, був переднім краєм Туейтса, поки не відколовся близько 20 років тому.

За словами Лартера, основна проблема полягає в тому, що навколо величезного айсберга знаходиться безліч морського льоду, хоча загалом в Антарктиді його надзвичайно мало для цієї пори року.

За даними Національного центру даних по снігу та льоду (США), айсберг має розміри приблизно 70 на 44 кілометри.

Як повідомляв УНІАН, у 2019 році в Західній Антарктиді під льодовиком Туейтс виявили порожнечу, обсяг якої можна заповнити 14 млрд тонн льоду. Зазначалося, що танення льодовика Туейтс призвело до підвищення рівня моря приблизно на 4%.

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Льодовик Туейтс: що відомо

Льодовик розташований у Західній Антарктиді, він відомий своїм швидким рухом і загрозою збільшення рівня Світового океану. Його площа складає близько 120 тисяч квадратних кілометрів, товщина льоду становить від 800 до 1200 метрів, а швидкість руху поверхні льодовика - понад 2 км/год.

Із 2000 року Туейтс вже втратив 900 млрд тонн льоду і ці втрати лише прискорюються. Тепер за рік він втрачає приблизно на 45 млрд тонн льоду більше, ніж отримує в результаті снігопаду.

У 2021 році дослідники виявили у його східній частині великі тріщини. Плаваюча частина льодовика може зруйнуватися за наступні 5 або 10 років. За прогнозами вчених, якщо льодовик розтане, рівень води у світовому океані у кращому разі зросте на 0,6 м, а у найгіршому – на три метри.

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