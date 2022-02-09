Дослідження встановили, що половина верблюдів задихається після того як проковтує пластикові пакети.

У Дубаї оприлюднив шокуючу статистику про смертність серед верблюдів. Виявляється половина з них гине через пластик.

Дані були оприлюднені після анонсованого збору за використання поліетиленових пакетів - з 1 липня 2022 року він становитиме 25 філсів за пакет в магазинах, аптеках і службах доставки, а через 2 роки використання такого роду пластику повністю заборонять, передають russianemirates.com.

Дослідження, проведене Міністерством зміни клімату та навколишнього середовища ОАЕ, довело, що кожен другий верблюд задихнувся після того, як проковтнув пластиковий пакет.

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Крім того, влада Дубаю повідомила, що в результаті попадання в шлунок пластику загинули 86% черепах, чиї останки були знайдені біля берегів ОАЕ.

Влада Дубаю провели опитування і з'ясували, що 100% компаній в еміраті підтримує обмеження використання одноразових пластикових пакетів і готові відмовитися від них. Крім того, 85% жителів Дубаю підтримали введення додаткового збору за використання поліетилену.

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