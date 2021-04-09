Кадрами поділилися працівники звіринця / скріншот з відео
У миколаївському зоопарку вперше на прогулянку вивели новонароджене верблюжа.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Кадрами поділилися працівники звіринця. Коли відкрили вихід у двір, маля спершу із середини спостерігало за мамою. А потім все ж вийшло на сонечко.
Дівчинка на ім'я Джола народилася місяць тому у подружжя Султана й Дюни.
Весь цей час воно було із мамою у вольєрі. Маля на грудному вигодовуванні, адже дуже активне і цікаве. Дюна турботлива матуся, вона опікується верблюжам, розважає його і вже навіть вчить стрибати.
У миколаївському зоопарку вперше на прогулянку вивели новонароджене верблюжа
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