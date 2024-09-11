Можливі алергії при купанні та отруєння при споживанні морепродуктів.

Чорне море на узбережжі Одеси після нещодавньої зливи набуло червоне-цеглястого кольору – екологи кажуть, що це через розвиток фітопланктону - водоростей. Від купання краще утриматися. Відповідні фото оприлюднив очільник громадської екологічної організації "Зелений Лист" Владислав Балінський.

"Це червоний приплив в Одесі. Явище викликано бурхливим зростанням одноклітинних фотосинтезувальних водоростей динофлагеллят - переважно з чисельністю Lingylodinium polyedra", - стверджує він.

За його словами, через це наразі в морській воді – токсини, можливі алергії при купанні та отруєння при споживанні морепродуктів. Еколог уточнює, що є небезпека масових заморних процесів. Також спостерігається таке явище як яскрава біолюмінісценція (світіння живих організмів).

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"Причина - забруднення морської води біогенами й опріснення, довгостроковий вплив каховської диверсії на токсичні цвітіння - теж треба вивчати", - наголошує Балінський.

Також у соціальних мережах місцеві жителі оприлюднили відео, а якому зафіксовано, що узбережжі одного з центральних пляжів міста після зливи – багато мертвих щурів.

Негода у Одесі 4 вересня - деталі

В Одесі дощ, який почався ще 4 вересня, вночі перейшов на зливу, яка перетворила вулиці в ріки та підтопила будинки - випало майже 70% від місячної норми опадів. За словами мера міста Геннадія Труханова, місто пережило тяжку ніч. Протягом ночі були залучені усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. Було ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту, проїзду не було на вулицях Щеголева, Одарія та провулку Ширяївський тощо.

Співробітники ДСНС вилучили 15 легкових автомобілів та 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок, було надано допомогу 35 особам. Також підтопили певні будинки, з одного з них евакуювали дитину, в іншому місці рятувальниками транспортовано хвору громадянку з підтопленої ділянки до міської інфекційної клінічної лікарні.

У соцмережах люди ділилися відео, на яких зафіксовано, як вулиці в Одесі перетворилися на ріки, автівки затоплені майже по дахи, а деякі з них буквально зносить течією.

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