Найбільше невідому білу субстанцію прибило до хвилерізу.

В Одесі після сильної зливи море вкрилося дивними білими плямами.

Відео, на якому зображена невідома субстанція, опублікував Telegram-канал "Новина.LIVE Odesa".

Відзначається, що відео знято на курорті Аркадія. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. А на пляжі відчувається сморід.

"Біля клубу Ibiza берег встелений великими білими плямами, схожими на піну. Видовище не з приємних, на пляжі також стоїть сморід", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Денис Прядко