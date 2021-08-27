Відео знято на курорті Аркадія / фото Новини Live Odesa
В Одесі після сильної зливи море вкрилося дивними білими плямами.
Відео, на якому зображена невідома субстанція, опублікував Telegram-канал "Новина.LIVE Odesa".
Відзначається, що відео знято на курорті Аркадія. Найбільше цієї речовини прибило до хвилерізу. А на пляжі відчувається сморід.
"Біля клубу Ibiza берег встелений великими білими плямами, схожими на піну. Видовище не з приємних, на пляжі також стоїть сморід", - йдеться в повідомленні.
В Одесі море покрилося дивними білими плямами
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