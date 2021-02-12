Та тим часом у місті прогнозують похолодання.

В Одесі серед зими через різке потепління розпустилися перші квіти.

Як йдеться в сюжеті ТСН, біля будинків одеситів масово розквітли підсніжники. Читайте такожНаслідки танення льодовиків можуть побити усі найгірші прогнози

На галявинах, де пригріває сонце, можна побачити цілі килими білого цвіту. Вони дуже помітні на тлі темної землі, яку ще не встигла вкрити зелена трава, тож одесити милуються першими ознаками наближення весни.

Експерти стверджують, що в Одесу от-от прийде похолодання.

Різке потепління в Одесі: що відомо

Після густих снігопадів Одесу накрило потепління. Через різке підвищення температури розталий сніг разом з крижаним дощем перетворив низку вулиць на річки.

Одесити змушені були долати стрімкі потоки води, щоб потрапити на роботу, тоді як решта України потерпає від снігового антициклону.

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Автор: УНІАН