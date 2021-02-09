Вулиці Одеси затопило після нічних опадів (відео)

Напередодні рятувальники попереджали про нестійкі погодні умови в Одеській області.

Після густих снігопадів Одесу накрило потепління. Через різке підвищення температури розталий сніг разом з крижаним дощем уночі перетворив низку вулиць у річки.

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За даними синоптиків, 9 лютого в Одесі суттєвих опадів не очікується, термометри вдень покажуть +10-12 °С. Вночі температура дещо знизиться – до +5-7°С.

З самого ранку одесити змушені були долати стрімкі потоки води, щоб потрапити на роботу, тоді як решта України потерпає від снігового антициклону.

На опублікованих в мережі відео потрапили підтоплені дороги Хімічної, Промислової та Нафтовиків. Міські водовідвідні комунікації теж не витримують натиск стихії: подекуди вода виривається фонтанами з каналізації.

Як зазначає міськрада Одеси, крижаний вітер з дощем 8 лютого привели до обмерзання дерев і ліній електропередач. Водночас потепління в другій половині дня викликало масове падіння льоду і крижинок з дерев і дахів.

Напередодні рятувальники попереджали про нестійкі погодні умови в Одеській області. Зокрема крижаний дощ та пориви вітру.

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