Вулиці Одеси затопило після нічних опадів (відео)
Напередодні рятувальники попереджали про нестійкі погодні умови в Одеській області.
Після густих снігопадів Одесу накрило потепління. Через різке підвищення температури розталий сніг разом з крижаним дощем уночі перетворив низку вулиць у річки.
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За даними синоптиків, 9 лютого в Одесі суттєвих опадів не очікується, термометри вдень покажуть +10-12 °С. Вночі температура дещо знизиться – до +5-7°С.
З самого ранку одесити змушені були долати стрімкі потоки води, щоб потрапити на роботу, тоді як решта України потерпає від снігового антициклону.
На опублікованих в мережі відео потрапили підтоплені дороги Хімічної, Промислової та Нафтовиків. Міські водовідвідні комунікації теж не витримують натиск стихії: подекуди вода виривається фонтанами з каналізації.
Як зазначає міськрада Одеси, крижаний вітер з дощем 8 лютого привели до обмерзання дерев і ліній електропередач. Водночас потепління в другій половині дня викликало масове падіння льоду і крижинок з дерев і дахів.
Напередодні рятувальники попереджали про нестійкі погодні умови в Одеській області. Зокрема крижаний дощ та пориви вітру.
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