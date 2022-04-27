Йдеться про ситуацію у бухті Кругла, куди стоки скидає військовий шпиталь ЧФ та гелікоптерний завод, де відбувається завантаження кораблів, підводних човнів ворожого флоту боєкомплектами та припасами для обстрілів України.

У окупованому Криму поблизу Севастополя сталася масова раптова загибель морських птахів внаслідок скидання росіянами у море отруйних речовин.

Як повідомила у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, раптова загибель морських птахів помічена у бухті Кругла (Омега).

Вона зазначила, що це сталося внаслідок жахливої мілітаризації півострова.

"Ця територія завжди вважалася відносно екологічно чистою, але з початком активних бойових дій в Україні, в бухту Круглу скидають свої стоки військовий шпиталь Чорноморського флоту та гелікоптерний завод, який має на території військові склади та власні причали. Надходить інформація, що з цих причалів відбувається завантаження кораблів, підводних човнів Чорноморського флоту рашистів боєкомплектами та припасами для обстрілів материкової частини України. Ці факти свідчать про те, що птахи були отруєні речовинами, що потрапили до акваторії Чорного моря", - написала омбудсмен.

За словами Денісової, країна-окупант порушує статтю 35 додаткового Протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол No1) від 8 червня 1977 року щодо належного поводження із довкіллям під час воєнних дій.

Омбусмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень.

Нагадаємо, в Україні внаслідок російської агресії вже зафіксовано понад 100 випадків екоциду.

Вас також можуть зацікавити новини: